Мужчина гулял по парку и заметил кое-что странное в замерзшем озере - опасность была очень близко!

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчине из США удалось сделать удивительные кадры, когда он заметил кое-что странное в замерзшем озере. Об этом пишет MirFactov.

Работник одного из крупных парков прогуливался рядом с озером, когда заметил кое-что странное. Мужчина приблизился и сделал впечатляющее открытие, которое впоследствии поразило пользователей сети.

Фото MirFactov

Как оказалось, мужчина обнаружил несколько крокодилов, которые ушли в зимнюю спячку. Когда ударяют первые морозы, эти холоднокровные животные отправляются на мелководье и "застывают", только высовывая нос из воды. Именно такую картину и запечатлел юзер, осознав при этом, что опасность была очень близко!-0-

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