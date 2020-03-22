Мужчина на карантине разобрал кладовку и нашел настоящее "сокровище"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Сидней в Австралии стал обладателем настоящего "клада", особенно в условиях карантина, сообщает издание Metro.

Мужчина по имени Майкл Гуиргис решил проводить время на карантине с пользой и разобрал кладовку, в которую покойный отец жителя Австралии складировал различные вещи с 1980-х.

Десять лет у семьи не доходили руки, чтобы избавиться от хлама, но когда Майкл решил прибраться, то обнаружил сотни рулонов туалетной бумаги из прошлого. Средство гигиены сорокалетней давности аккуратно сложили в кладовке, и никто долгое время его не замечал.

"Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было чувство, что я сорвал джекпот", - признался Гуиргис. Действительно, на общем фоне ажиотажа вокруг туалетной бумаги и продуктов питания - находка просто клад.

Мужчина решил поступить благородно и раздать бумагу людям, которые не успели закупить вещи первой необходимости. Он сделал пост в Facebook, но на него откликнулись так много людей, что в первую очередь австралиец подумал отдать содержимое склада в благотворительные организации и дома престарелых, а остальное раздать людям.

Впрочем, карантин в Австралии продолжается, а Майкл Гуиргис намерен начать разбирать гараж, в котором тоже может оказаться очень много интересных и необходимых вещей.-0-