Мужчина на самодельную удочку поймал гигантскую форель и побил полувековой рекорд

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американского штата Северная Каролина отправился на местное озеро с самодельной удочкой и побил рекорд, который продержался более 60 лет. Об этом сообщает Newsweek.

Мужчина по имени Тодд Спанглер с помощью удочки, сделанной собственными руками, выловил из реки Ньюз гигантскую форель. Сначала рыбак подумал, что на крючок угодил полосатый лаврак, однако позже стало ясно, что это форель.

Ради интереса Тодд захотел взвесить свой улов, и тут его ждало новое открытие. Как оказалось, вес рыбы составил 5,6 кг, что превышало предыдущий рекорд, установленный более полувека назад.-0-

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