Мужчина ограбил друга, но его нашли с помощью включенного GPS

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартирного вора в России удалось поймать благодаря геолокации на его мобильном телефоне, сообщает управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Житель города Мегион в РФ продал автомобиль и оставил деньги дома, чтобы отпраздновать удачную сделку. Застолье было решено устроить в квартире старого друга, где потерпевший остался с ночевкой.

Когда мужчина утром вернулся домой, то не обнаружил 114 тысяч рублей. Причем, дверь в жилище была закрыта на ключ. О случившемся он сообщил в полицию.

Правоохранители провели расследование и нашли вора. Ключевую роль в поимке злоумышленника сыграл сигнал GPS. Оказалось, что деньги забрал друг мужчины, с которым он праздновал удачную сделку.

26-летний молодой человек щедро угощал друга и настоял на ночевке. Когда он уснул, то злоумышленник взял его ключи и отправился за деньгами. Все могло бы сойти с рук, вот только мужчина не учел, что его передвижения можно отследить благодаря геолокации на смартфоне. Так оперативники и поступили, чтобы определить ночные похождения вора.

Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полиции, что успел уже потратить 21 тысячу рублей. Остальные деньги вернули потерпевшему, а задержанному грозит до шести лет тюрьмы. -0-