Мужчина отправился на охоту и нашел в лесу камеру с уникальными кадрами - всем это понравилось!

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина по имени Дилан Шилт из США решил выбраться в лес, однако вместо добычи нашел что-то куда интереснее.

Молодой человек отправился на охоту с луком и стрелами, однако в самый разгар мероприятия нашел в лесу камеру. Судя по ее виду, гаджет пролежал в дикой природе около четырех месяцев.

Тогда Дилан забрал устройство и уже позже обнаружил на нем уникальные кадры, которые мигом понравились всем. Как оказалось, человек не первый, кто нашел девайс в лесу. Первым до камеры добрался медведь, который и стал звездой ролика. Животное стало изучать устройство и решило попробовать его на вкус. Пластик не пришелся по душе зверю, однако мишке удалось включить гаджет, что помогло запечатлеть восхитительные кадры.

Разумеется, охотник сразу же поделился видео в сети, где оно привлекло внимание людей. Юзеры оказались в восторге от блога медведя и поспешили оставить массу восхищенных комментариев. -0-