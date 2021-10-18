Мужчина получил послание, которое более четверти века назад отправил в плаванье

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с мужчиной из Великобритании, который в один день получил очень любопытную вещь. Об этом пишет Manchester Evening News.

Житель Манчестера Алекс Меллинг сидел в соцсетях, когда заметил пост со своим именем в одном из местных сообществ. Как оказалось, другой житель города искал владельца послания в бутылке. Его дети обнаружили письмо в бутылке во время игры на пляже в Шотландии.

Люди долго искали владельца, но все попытки оказались тщетны. Радости детей не было предела, ведь с ними позже связался автор послания. Уже через несколько дней Алекс Меллинг получил письмо в бутылке, которое он более четверти века назад отправил в плаванье. -0-