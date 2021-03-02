Мужчина потратил состояние, чтобы сделать себе внешность вампира (Фото)

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромный фанат ужастиков решился на кардинальные перемены во внешности и прославился в сети. Внимание на историю обратило издание Unilad.

25-летний мужчина по имени Джейсон Луис да Силва из Бразилии с самого детства обожал различные хорроры. Ему всегда было приятно смотреть различные сериалы и программы про сверхъестественные силы. Поэтому к своим 18 годам он уже начал преображение, вдохновившись образами вампиров и демонов из популярных шоу.

В первую очередь молодой человек сделал татуаж глаз, залив глаза черной краской, чтобы они приобрели устрашающий вид. Его даже не смущало то, что он мог легко лишиться зрения. Все прошло успешно и парень приступил к дальнейшему преображению.

К 25 годам Джейсон Луис да Силва потратил состояние, чтобы сделать себе внешность вампира. Житель Бразилии сделал операцию по разделению языка на две части и изменили форму зубов с помощью фарфоровых имплантатов. Кроме того, он сделал татуировку на языке, покрыв всю его поверхность черным цветом.

Теперь его внешность привлекает внимание и парень ловит на себе множество удивленных взглядов прохожих. Впрочем, самое весело во всем этом, по словам парня, - маленькие дети, которые начинают плакать при виде Джейсона. -0-

Фото Unilad