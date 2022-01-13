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Калейдоскоп
13 января 2022, 19:54

Мужчина решил проверить своих питомцев – коты провалили все (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин собаки и нескольких кошек притворился, будто потерял сознание. Он упал на пол, чтобы посмотреть, как поведут себя животные.

Первыми проверку проходили коты. Упав, мужчина как бы случайно рассыпал лакомства. Животные сразу же бросились к еде, не обращая внимания на своего хозяина. Когда же автор видео "упал" перед собакой по кличке Милки, пес обеспокоенно обнюхивал его, а затем сел рядом и терпеливо ждал, пока мужчина "придет в себя".

Забавный ролик посмотрели более 1,5 миллиона человек. Подписчики канала были потрясены поведением животных. Некоторые из пользователей предположили, что коты никак не отреагировали на хозяина, потому что они поняли, что он притворялся: "Мне кажется, что ваши ребята чувствуют, когда вам действительно плохо. А на притворщиков и реакция соответствующая!", "На самом деле коты очень преданные создания. Но их слух в 14 раз лучше человеческого. Они элементарно слышат и видят, как хозяин дышит, поэтому и не переживают. Их таким образом не обмануть", "Они поняли, что он притворяется, а тут еще и вкусняшек полно", "Да, они понимают, что хозяин притворяется".-0-

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