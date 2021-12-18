Мужчина устроил для своих котов "теневое представление" (Видео)

Хозяин котов решил проверить реакцию питомцев на тень. Он снял этот процесс на камеру.

Животные наблюдали за двигающимися тенями, которые автор видео создавал с помощью различных предметов. Судя по их реакциям, в большинстве случаев коты проявляли интерес к необычному представлению. Но были моменты, когда игра с тенью котов совершенно не интересовала.

Ролик повеселил десятки тысяч зрителей. Видео посмотрели более 52 тысяч пользователей YouTube, многие оставили свои комментарии: "Настоящее теневое представление! Коты, конечно, очень мило реагируют на тень. Но я думаю, что хозяин повеселился больше всех!", "Какие забавные котики! Каждый по-своему реагирует на происходящее! Очень интересное видео!", "Мистер Батлер устроил своим котикам теневое представление. Что ж, подумали котики, лучше бы нам насыпали корм в мисочки. От этого бы тень была намного вкуснее".