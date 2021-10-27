Мужчина во время работы в городе сделал невероятное открытие (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из США разместил на YouTube любопытные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Американец работает инженером и однажды приехал на вызов от местных жителей одного из городков в штате Флорида. Несколько человек во время прогулки по городу сделали невероятное открытие, которое впечатлило и напугало многих. Как оказалось, в ливневой канализации на улице оказался аллигатор.

По всей видимости, животное попало туда после сильного шторма, который прошелся по городу на днях. Рептилия в канализации впечатлила многих, в том числе и автора ролика. Через какое-то время водного обитателя освободили, а кадры быстро набрали популярность в сети. -0-