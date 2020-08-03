Мужчина вручил жене отрицательный тест на отцовство, а реакция девушки сделала ролик вирусным

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в сети завирусилось видео с участием девушки из США, которая попала в очень неприятную ситуацию. Кадры разместили в Instagram.

Мужчина решил сделать тест на отцовство и результаты вручил своей жене прямо во время празднования третьего дня рождения девочки. Оказалось, что тест отрицательный и ребенок не его.

Реакция жены впечатлила пользователей сети, а ролик с ее участием быстро разлетелся по соцсетям и СМИ. Юзеры бурно обсуждали ситуацию, однако позже их ждал еще один сюрприз - ролик оказался результатом безупречной игры актрисы, блогерши и телеведущей Сюзетт Джеймс. Она разместила кадры в соцсетях, которые приобрели огромную популярность. "Это лишь воссоздание возможного сценария... Что вы об этом думаете? Давайте обсудим это... И спасибо за вашу любовь", - написала девушка под постом.

В комментариях пользователи соцсетей восхитились игрой девушки и отметили, что с ее талантом ей стоит заняться чем-нибудь другим, а не пугать людей в интернете. Впрочем, очень интересная и резонансная история помогла кадрам собрать более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев за несколько дней. -0-