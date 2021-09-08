Мужчина взял в руки самую опасную медузу в мире и выжил (Видео)

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры удалось запечатлеть нескольким рыбакам из Австралии. Кадры публикует издание ABC Darwing в Facebook.

В ролике можно увидеть мужчину, который аккуратно подбирается к водному обитателю, а после рыбак по имени Джако голыми руками достает из воды медузу. Видео было бы не таким примечательным, если бы не одно но: местный житель держит самую опасную медузу в мире - кубомедузу.

Ее щупальца способны нанести смертельные травмы, ведь очень ядовиты. Один укус вызывает смертельное поражение сердца, и лишь некоторым удается выжить после контакта с этим животным. Данный вид медуз, которых также называют морская оса, встречается в тропических водах, поэтому в период с октября по май пловцам рекомендуют носить специальный защитный костюм.

Мужчина невозмутимо достал ее из воды, а под записью в социальной сети появилось огромное число комментариев. Пользователи были очень удивлены и шокированы кадрами, что и принесло ролику такую популярность.