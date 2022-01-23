Мужчина затеял в доме перестановку и нашел странный люк, в котором сразу же оказался человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересную находку в собственной гостиной сделал житель одного из городов в Великобритании. Об этом случае пишет издание Travelask.

Мужчина по имени Колин затеял в доме перестановку, а для этого привлек к работе нескольких помощников. Молодые люди первым делом передвинули шкаф и обнаружили под ним странный люк. Находка заинтересовала всех, ведь под полом оказался настоящий колодец, где на дне еще виднелась вода.

Один из работников решил проверить яму и провалился в нее. Все обошлось и его быстро вытащили, однако самое интересное началось позже. Британцу колодец не давал покоя и он решил выяснить его историю, а после и вовсе приступил к раскопкам.

Как оказалось, яме около 150 лет, а в прошлом колодец располагался рядом с постройкой, но несколько десятков лет назад дом расширили. История впечатлила юзеров, которым нетерпелось узнать, что же британец сможет найти.-0-

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