Мужчины придумали оригинальный способ контрабанды золота (Видео)

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в аэропорт Ченнаи в Индии прилетел самолет из Дубая. Пассажиры стали проходить таможенный контроль, но после произошло нечто интересное. Об этом пишет Mirror.

Среди толпы людей сотрудник службы безопасности заметил двух подозрительных мужчин со странными прическами. Казалось бы, ничего необычного, однако работники решили проверить граждан.

Инстинкты не подвели охрану, ведь два пассажира, которые прибыли из Дубая, привезли пакеты с деньгами и золото на сумму около $383 тысячи. Разумеется, интересен не сам факт контрабанды, а ее способ.

Мужчины оригинально подошли к задачке и разместили свертки с золотом под париками. Точнее, они сначала сбрили свои волосы, приклеили контрабанду, а затем прикрыли все искусственной шевелюрой. Такой способ еще не встречался таможенникам, а вот в сети посчитали, что злоумышленники поступили очень оригинально. Кроме этого, при досмотре полиция моментально нашла пакеты с наличными и 698 граммами золота в виде пасты. -0-