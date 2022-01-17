"На эту любовь можно смотреть бесконечно!": пользователей YouTube поразило отношение пумы к человеку

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин пумы по кличке Месси Александр поделился с подписчиками своего канала роликом о том, как встречает его питомец после недолгой разлуки.

Мужчины не было в доме всего 8 минут, но за столь непродолжительное время Месси уже успел соскучиться по своему "папе".

Ролик с очаровательным зверем всего за сутки набрал более 124 тысяч просмотров, 11 тысяч лайков и более 600 комментариев.

Многие пользователи сети были потрясены отношением Месси к хозяину и выразили свой восторг: "Удивительные отношения. Невероятная связь. Саша для Месси - это весь мир, вся жизнь. Его кошачье сердце, целиком без остатка, навсегда отдано Саше", "Даже не верится, что это хищник! Ведет себя, как маленький котенок! Умиление!", "Можно так целый день ходить, выходить, возвращаться и каждый раз получать радость встречи! Классно ведь! Месси крупным планом - супер!", "Какая же сумасшедшая любовь Меськи к папе! Это что-то нереальное и фантастическое", "В этих глазах видна душа любимого и любящего даже не питомца, а родного ребенка", "Вы просто чудо! Это невероятная связь между животным и человеком", "На эту любовь можно смотреть бесконечно".-0-

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