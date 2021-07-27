На картах Google нашли очень странное "природное явление" (Фото)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост, на котором запечатлели лес пурпурного цвета.

Странное "природное явление" заметил один из пользователей во время изучения карт Google. Он забрался в лес неподалеку от озера Хантингтон в Калифорнии, где и обнаружил необычные деревья. Часть природного ландшафта окрасился в пурпурный цвет, что впечатлило пользователей Reddit. Одни отметили, что на камеру попал "сбой в матрице", другие посчитали, что виной всему "пришельцы", однако разгадка оказалась куда проще.

Фото Reddit

Пользователи уверены, что причиной странного "природного явления" стала сломанная камера на машине Google. Это логическое объяснение юзеры приняли, а также продолжили дискуссию о других вариантах. -0-