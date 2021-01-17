На новом фото предлагают найти змею, но она спряталась как настоящий ниндзя. Справитесь?

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно один из юзеров Facebook опубликовал новое фото и вызвал массу споров.

Сотрудники по отлову рептилий в Австралии прибыли на вызов. Владелец жилища сообщил, что на веранде видел змею и сразу позвонил специалистам. Когда те вышли во двор, то никакой рептилии видно уже не было, однако один из внимательных сотрудников заметил странность.

Существо затаилось, однако змею все же нашли, а вот хозяин дома решил сделать фото. Он предложил пользователям найти в кадре рептилию, однако сделать это не так просто, ведь змея освоила все навыки настоящего ниндзя. Сможете отыскать?

Задание оказалось не из легких и многие пользователи посчитали, что на фото и вовсе нет никакой змеи. Позже в комментариях под фото внесли ясность и показали, что змея спряталась в камнях. -0-

Фото Facebook