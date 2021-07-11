На острове Врангеля найдена уникальная популяция шмелей

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найденная на острове Врангеля популяция шмелей относится к редкому виду Bombus glacialis. В мире насчитывается лишь две таких популяции, сообщает МИР 24.
Архангельские энтомологи провели исследование популяции шмелей найденную на одном из островов Новой земли – острове Врангеля. Ученые установили, что насекомые относятся к виду Bombus glacialis – виду арктических шмелей, говорится на официальном сайте Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики.
Завотделением энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин отметил, что специалистами проведен генетический анализ и расшифровано несколько ядерных и митхондриальных генов. В результате и удалось установить принадлежность вида. Эти шмели отличаются своей окраской от других видов насекомых.-0-