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Калейдоскоп
28 июля 2020, 07:45

На следующей выходите? Голубь решил добраться домой на поезде - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Австралии поделился забавными кадрами, которые он смог сделать во время поездки в поезде. Видео опубликовали на YouTube.

Мужчина возвращался домой, когда заметил необычного пернатого пассажира. По салону поезда с вальяжным и немного растерянным видом ходил голубь. Австралиец написал в подписи к видео, что птица села на маршрут вместе с ним, однако позже начала волноваться.

Парень уже подумал, что голубь пропустил свою остановку, поэтому стал метаться от кресла к двери и обратно. В конечном итоге, пернатый пассажир сошел на следующей станции и спокойно отправился по своим делам. -0-

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