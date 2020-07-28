На следующей выходите? Голубь решил добраться домой на поезде - видео

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Австралии поделился забавными кадрами, которые он смог сделать во время поездки в поезде. Видео опубликовали на YouTube.

Мужчина возвращался домой, когда заметил необычного пернатого пассажира. По салону поезда с вальяжным и немного растерянным видом ходил голубь. Австралиец написал в подписи к видео, что птица села на маршрут вместе с ним, однако позже начала волноваться.

Парень уже подумал, что голубь пропустил свою остановку, поэтому стал метаться от кресла к двери и обратно. В конечном итоге, пернатый пассажир сошел на следующей станции и спокойно отправился по своим делам. -0-