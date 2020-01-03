На западе Норвегии 3 января было +19

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Норвегии зафиксировали температурный рекорд в январе. Температура воздуха поднялась до 19 градусов тепла. Об этом сообщило BBC.

"Западная Норвегия переживает редкую тепловую волну в начале января. Самая высокая температура в 19 градусов, более чем на 25 градусов выше среднемесячной – была зафиксирована в селе Сунндальсера. Это самый теплый день в Норвегии за всю историю наблюдений", сообщает агентство.

Это рекорд для зимних месяцев во всех странах Скандинавии.

Предыдущий максимум января на уровне 17,4 градуса выше нуля был зарегистрирован в январе в Сунндальсере.

Отмечается, что повышение температуры связано с порывами сухого и теплого ветра.-0-