"Набрала вес, хочу есть и спать!" - Бузову подозревают в беременности от бойфренда

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Бузова в личном Instagram-аккаунте постоянно выкладывает фото и сториз, которые иллюстрируют ее жизнь. Фанаты пристально следят за звездой, ее карьерой и личной жизнью.

Недавно Ольга вернулась из отпуска, который проводила вместе со своим бойфрендом. Фанаты тут же стали искать зацепки, чтобы приписать Бузовой беременность: рассматривали ее изменившуюся фигуру. Сама Ольга заявила, что набрала вес, при этом ей постоянно хочется спать и есть. Эти слова подогрели подозрения фолловеров. Но никакой точной информации, кроме догадок, нет.

Кстати, недавно певице Алсу приписали беременность из-за неудачно подобранного платья, в котором у нее выступал живот.-0-

Фото из Instagram