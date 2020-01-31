"Начну со смены волос" - Лолита показала, как приводит себя в порядок после отпуска

Лолита. Фото из Instagram
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Лолита показал в Instagram процесс своего преображения.
Артистка вернулась из отпуска и решила привести себя в порядок. Звезда подписала пост и рассказала поклонникам: "После прекрасно проведенного отпуска, наступает время "чистки перьев", Начну со смены волос".
Лолита уточнила, что не собирается перекрашиваться. Свою шевелюру звезда предоставила парикмахерам в качестве "болванки для экспериментов".
На видео певица показала начало процедуры, а результатом пообещала поделиться в грядущих постах.-0-