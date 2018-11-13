Надежда Бабкина сменила имидж

13 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Надежда Бабкина поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями со съемок выпуска шоу "Модный приговор". На фото у ведущей новая прическа.

Напомним, Бабкина занимает в программе роль защитницы. Ранее Надежда уже удивляла поклонников сменой образа. На множество завитушек на голове народной артистки подписчики социальной сети отреагировали неоднозначно. Некоторые оценили смену имиджа по достоинству, другие же сравнили Надежду Бабкину с Валерием Леонтьевым.-0-