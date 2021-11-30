Надя Дорофеева в утонченном платье лишила поклонников дара речи

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Надя Дорофеева разместила в Instagram новый пост, который приковал внимание поклонников знаменитости.

Артистка решила представить кадр из-за кулис недавнего концерта, где она предстала в утонченном образе. Надя Дорофеева расположилась рядом с концертной аппаратурой, а в качестве своего сценического наряда предпочла выбрать черное элегантное платье с глубоким разрезом и декольте. Завершили образ певица синие туфли.

В одночасье пост в Instagram Нади Дорофеевой лишил поклонников дара речи, а те, кто все же смог выразить свое восхищение, завалили звезду массой комплиментов в комментариях и десятками тысяч лайков. -0-