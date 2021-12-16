Надя Дорофеева в великолепном платье вызвала овации в Instagram

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная украинская певица Надя Дорофеева разместила в Instagram новый пост, который восхитил ее многочисленных поклонников.

Артистка решила в подписи к посту поделиться умной мыслью, а дополнили запись несколько кадров звезды. Надя Дорофеева предпочла появиться перед камерой в великолепном и утонченном платье серебряного цвета. Наряд выгодно подчеркнул стройную талию знаменитости, а также сделал правильные акценты на длинных ногах певицы.

Фото не осталось без внимания поклонников, которые поспешили в комментариях завалить Надю Дорофееву огромным числом комплиментов. Неудивительно, что пост за короткое время собрал сотни тысяч лайков.-0-