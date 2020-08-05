Надо больше грязи! Прогулка с питомцем пошла не по плану - видео

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Великобритании отправилась с питомцем на прогулку, но она даже не подозревала, чем это может обернуться. Забавными кадрами поделились на YouTube.

Женщина отправилась по проселочной дороге в лес, а ее золотистый ретривер шел перед ней. В какой-то момент пес по кличке Манго повстречал на пути лужу с грязью. Тут и началось самое интересное.

Пес подумал, что было бы неплохо поваляться в грязи и полностью испачкаться. Разумеется, когда собака упала в лужу, хозяйка была в шоке, но решила включить камеру. Благодаря этому получились забавные кадры, а прогулка закончилась в тот момент, когда песик полностью вымазался в грязи.-0-