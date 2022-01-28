Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Канады стал свидетелем уморительной ситуации, которую ему удалось записать на видео. Кадры он опубликовал на YouTube.

На время холодов мужчина установил у себя на окне занятное устройство - кормушку для птиц на присосках. В один из солнечных дней он услышал шум за окном и пошел посмотреть, что происходит. Тут-то перед ним и предстала забавная картина.

За окном без грамма стеснения "орудовала" белка, которой приглянулась кормушка с едой. Зверек всеми силами пытался забраться в кормушку, однако это никак не получалось. В какой-то момент наглое ограбление завершилось, ведь липучки не выдержали и кормушка упала. Этот момент попал на видео и рассмешил YouTube, а ролик быстро собрал огромное число просмотров.-0-

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