Наглый слон присоединился к пикнику и напугал людей - видео

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек решили выбраться на пикник в тигрином питомнике Симлипал в Индии, однако никто не ожидал, что к ним присоединится слон, сообщает India Today.

Посетители парка уже приготовились вкусить пищу, но в этот момент запах еды услышал молодой слон по кличке Баблу. Он, по всей видимости, очень проголодался и решил немного опустошить запасы туристов.

Слон выбежал из кустов, залез на покрывало и стал поедать запасы. Легко можно догадаться, что люди были напуганы таким поведением животного и принялись бежать. Погонщики пытались утихомирить слона, но ничего не вышло. Только когда Баблу поел, то оставил место отдыха посетителей парка и пошел дальше гулять.

К слову, ранее этого слона приводили к туристам, которые посещали парк, чтобы с ним сфотографироваться и покормить из рук. -0-