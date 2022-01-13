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Калейдоскоп
13 января 2022, 13:38

"Накорми!": "говорящий" кот требует еду у хозяйки (Видео)

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео, которое размещено на одном из YouTube-каналов, никого не оставит равнодушным и обязательно поднимет настроение. Ведь "говорящий" кот – явление редкое, особенно, когда по-русски он требует еду.

На видео животное четко произносит "накорми" и пристально смотрит в камеру. Надеемся, что человеческий язык кот освоил не от безысходности, а кота голодным в доме не держат. Ролик не обошли стороной комментаторы. Зрители в шутливой форме призывают хозяйку накормить кота, который жалобно сам просит об этом.-0-

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