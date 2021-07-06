Напарник спас скайдарвера, который отключился в воздухе (Видео)

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько любителей острых ощущений из США поделились впечатляющим видео на Facebook.

Кадры привлекли внимание юзеров, ведь они вызывают разные эмоции. Несколько мужчин из США отправились совершить прыжок с парашютом. Экстремалы поднялись в воздух и выждали некоторое время, после чего прыгнули. Все происходящее снимал на видео один из скайдарверов. Первое время все шло хорошо, но чуть позже один из напарников заметил, что мужчина по имени Бен Пиджен буквально отключился в воздухе, после удара на скорости в 320 километров в час.

Мужчина продолжал стремительно падать, поэтому автор видео понял, что надо действовать. Он направился к скайдарверу и попытался привести его в чувство. Это не дало должного результата, а промедление грозило трагедией. Тогда напарник спас экстремала из США, дернув кольцо парашюта за него. Бен удачно приземлился и пришел в себя уже на земле, слабо понимая, что едва не распрощался с жизнью. Американец поделился этим роликом, напомнив всем скайдайверам, как важно соблюдать дистанцию во время прыжка. -0-