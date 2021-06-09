Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике и провела мастер-класс

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников новым постом в Instagram.

Артистка предстала перед камерой в черно-белом бикини. Настя Каменских решила похвастаться своей фигурой, а также провела небольшой мастер-класс в шуточной форме. Артистка отметила в подписи: "Хочется уже лета и фоткаться в купальниках". На фоне начинает звучать звук фотоаппарата и Каменских со своей стройной фигурой показывает самые разнообразные позы для снимков.

Мастер-класс по съемке в купальнике от Насти Каменских пришелся по вкусу пользователям сети, которые завалили певицу огромным числом хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал около 900 тысяч просмотров. -0-