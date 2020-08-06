Настоящая любовь! Крис Хемсворт поздравил жену неудачным видео с ее участием

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Крис Хемсворт опубликовал в Instagram новый ролик, который развеселил юзеров сети.

Актер разместил в социальной сети видео с участием своей супруги, где она делает сальто назад с борта яхты. Такими кадрами Крис Хемсворт поздравил жену с днем рождения, однако был один нюанс.

Дело в том, что в ролике девушка не совсем удачно входит в воду, из-за чего даже слышен характерный хлопок об поверхность водной глади.

Такой забавный шаг от мужа в день рождения оценили подписчики актера, которые отметили, что это лучшее поздравление: "Настоящая любовь", "Так круто", "Посмеялся, с днем рождения". За несколько дней кадры посмотрели в социальной сети почти семь миллионов раз. -0-