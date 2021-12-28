Настойчивый енот добился своей цели и стал героем забавного видео

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube уморительный ролик, который очаровал многих пользователей сети.

В доме американца живет енот по кличке Тедди, который привык получать все, что захочет. Этот случай не стал исключением, ведь питомец заметил, где лежит его любимое лакомство. Главной целью стала банка с печеньками, открыть которую оказалось не так просто.

vvv1

Хозяин включил камеру и не стал мешать настойчивому еноту, который уже во всю пытался добраться до вкусняшки. Тедди пытался снять крышку разными способами, но в какой-то момент она с грохотом упала на пол. Впрочем, енота это мало волновало, ведь он уже добрался до угощения.-0-