Наталья Подольская сверкнула стройной фигурой на фоне гигантской картошки фри

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Артистка отправилась на отдых в Шарм-Эль-Шейх, где не упустила возможности примерить черное бикини. В таком наряде Наталья Подольская предстала перед камерой, а фоном стала гигантская картошка фри.

Поклонники были очарованы и восхищены стройной фигурой Натальи Подольской, которой она сверкнула перед пляжем. Также порадовала людей и подпись артистки к снимку: "Картошечку я тут не ем, только фотографируюсь с ней". Фанаты звезды опубликовали массу восторженных комментариев, а также за непродолжительное время оставили десятки тысяч лайков. -0-