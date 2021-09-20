Наталья Рудова похвасталась потрясающей фигурой в коротком наряде

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно российская актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram несколько кадров, которые заворожили соцсеть.

Артистка решила узнать у фолловеров их отношение к девушкам в костюмах. Причем, для пущего эффекта Наталья Рудова сама примерила бежевый наряд и микротоп. Последний атрибут образа обнажил стройную фигуру актрисы, что не осталось без внимания поклонников.

Потрясающая фигура Натальи Рудовой вмиг привлекла внимание людей. За непродолжительное время пост собрал массу восхищенных комментариев и огромное число лайков. -0-