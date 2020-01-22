Назван топ-5 мест для одиноких туристов

На улицах Рима. Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал HypeBae опубликовал список стран, которые идеально подойдут для одиноких туристов, которые путешествуют без компании.

Среди них - Хорватия. Она привлекательна обилием парков. Во время единения с природой турист точно не заскучает.

Авторы рейтинга также выделили Перу. Эта страна в Южной Америке интересна обилием древней архитектуры.

Также в топ-5 попал Бали - там множество курортов, которые ориентированы на туристов, занимающихся йогой.

Кроме того, одиноким путешественникам будет вполне комфортно в Швейцарии и вкусно в Италии.-0-