Названа возможная причина конца света

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы из Колорадского университета в Боулдере пришли к заключению, что Солнце в ближайшие сто лет может произвести супервспышку: случится выброс энергии, в тысячи раз мощнее обычных вспышек. Данные события отмечались у молодых звезд, и сначала предполагалось, что в Солнечной системе такое невозможно, сообщает издание
Во время исследования ученые проанализировали данные, полученные благодаря космическим телескопам Kepler и Gaia, а также наземной обсерватории Apache Point в Нью-Мексико. В результате они сумели обнаружить 43 звезды, аналогичные нашему Солнцу, которые совершали супервспышки. Молодые звезды производят выбросы энергии каждую неделю, более старые — один раз в несколько тысяч лет. Впрочем, на данный момент нет более точной информации о мощности потенциальной супервспышки и ее возможном влиянии на Землю.
По мнению исследователей, возможный сценарий катастрофы приведет к технологическому коллапсу нашей цивилизации. Будет нанесен ущерб в триллионы долларов по всему миру, который вызовут непредвиденные техногенные катастрофы, а также стихийные бедствия.-0-
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