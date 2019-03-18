Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц (желтка) и продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликовал журнал Journal of the American Medical Association .

Специалисты проанализировали данные шести экспериментов, в которых участвовали 29 615 человек разных национальностей.

Каждый участник заполнял анкету (пищевой опросник), где должен был указать продукты, которыми чаще всего питался за последнее время. Затем врачи следили за состоянием здоровья людей в течение многих лет. Таким образом было диагностировано 5,4 тыс. сердечно-сосудистых заболеваний, причем 6132 - со смертельным исходом.

Ученые сделали вывод, что чрезмерное употребление яиц и продуктов с высоким содержанием холестерина опасно для сердечно-сосудистой системы. Это может привести к преждевремнной смерти. Так безопасная норма холестерина в сутки не должна превышать 300 мг. Один яичный желток содержит 200 мг.

Также специалисты рекомендуют не злоупотреблять такими продуктами, как фастфуд, мясные консервы, колбаса и жирные молочные продукты.