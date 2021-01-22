Не худейте больше! Фанаты просят Гагарину остановиться

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Полина Гагарина показала себя в новом имидже. Поклонники в Инстаграм фото не оценили, посетовав, что певица слишком худая.

На снимке Гагарина предстала в строгом образе: в свободных брюках и с собранными волосами. Фолловеры раскритиковали ее внешний вид, обратив внимание на "потухшие глаза", "жесткое выражение лица" и "слишком мужской образ".

Скрин из Instagram

Лавина критики обрушилась на Гагарину и по поводу ее фигуры. Фанаты считают певицу крайне худой и просят ее хоть немного поправиться: "Худоба, перебор!", "Одни кожа и кости", "Скажите ей правду, что слишком худая, нужно добавить вес".-0-