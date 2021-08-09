Не снимай! Лама очень не хотела публичности и дерзко ответила оператору (Видео)

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США поделилась забавным видео, которое разместили на YouTube.

Вместе с друзьями американка отправилась на прогулку по парку, где гуляют дикие животные. В какой-то момент к их машине подошла лама, которая была рада вкусняшкам, но не камере. Животное с удовольствием принимает угощение, а потом замечает видеокамеру.

По всей видимости, лама очень не хотела публичности и поэтому дерзко ответила оператору. В самый разгар съемки местный обитатель плюнул в автора ролика, тем самым ясно дав понять, чтобы девушка не снимала ее. Кадры рассмешили юзеров, которые отметили в комментариях, что обитатель парка просто не хотел, чтобы его сородичи узнали, что он берет вкусняшку из рук людей. -0-