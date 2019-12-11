Неизвестный вид клещей из Малайзии назвали в честь легендарного музыканта

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Малайзии нашли ранее неизвестный науке вид клещей, который назвали в честь солиста группы "Кино" Виктора Цоя. Научная работа была опубликована в журнале Systematic & Applied Acarology.

Открытие сделал исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов. Российский ученый вместе с коллегами привез из лесов Малайзии образцы почвы, в которых обнаружил ранее неизвестный науке вид клещей.

Исследователь оказался ярым поклонником творчества Виктора Цоя и решил увековечить имя музыканта в мире науки. Открытый вид клещей назвали - Trachyoribates viktortsoii.

Фото Systematic & Applied Acarology

Автор статьи признался, что музыка знаменитого артиста помогает ему в работе и всегда служит звуковым фоном во время исследований. К слову, ранее в честь актера Идриса Эльбы назвали новый вид ос из Мексики. -0-