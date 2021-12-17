Необычайно длинные локоны прославили девочку на просторах сети

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая жительница Лондона прославилась в соцсетях и уже получила прозвище Рапунцель, ведь длина волос малышки Долли для ее двухлетнего возраста очень необычна. Об этом пишет The Sun.

Однажды женщина по имени Кэти Кэнхем разместила в интернете фотографию своей двухлетней дочери, которая быстро привлекла внимание юзеров. Люди были удивлены внешним видом малышке и стали называть ее Рапунцель. Оказалось, что все дело в необычайно длинных локонах Долли, которые достигают поясницы. Кроме этого, сыграл свою роль и светлый цвет шевелюры.

Женщина впервые подстригла свою дочь в возрасте трех месяцев, а после ни разу не прикасалась ножницами к ее волосам. За это время они изрядно выросли в длине, что прославило девочку на просторах сети. Неудивительно, что соцсети малышки быстро приобрели огромное число подписчиков.-0-