Необычный град прошелся по Мексике

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители мексиканского штата Нуэво-Леон стали свидетелями необычного природного явления. На их головы обрушился град, по форме очень напоминающий частицы коронавируса. Кадры разместили в сети, пишет Daily Mail.

Перепуганные жители Мексики принялись фотографировать необычное явление, а другие под снимками в комментариях отметили, что все это похоже на тайное послание от высших сил, чтобы люди оставались дома.

#Relevante #Coronavirus este sábado se registró una fuerte tormenta con granizo en Montemorelos, Nuevo León, lo que sorprendió a los habitantes no fue la violenta tempestad sino fueron los granizos “en forma de coronavirus”. pic.twitter.com/XI5lOasCEf — Zacatecas 3.0 (@Zacatecas3_0) May 18, 2020

Впрочем, в дискуссию зашли ученые, которые просветили людей, что частицы льда во время бури могут сталкиваться друг с другом и образовывать такие градины с шипами, поэтому в них нет ничего сверхъестесвенного, а явление легко объясняется с точки зрения науки. -0-

#SORPRENDENTE: ¡CAE GRANIZO CON "FORMA DE CORONAVIRUS"! ????❄️



Justo cuando pensamos que ya nada podía sorprendernos durante la pandemia, habitantes de Montemorelos, Nuevo León, reportaron en redes sociales la caída de lluvia y enormes trozos de granizo con la forma del COVID-19. pic.twitter.com/nDkNskkaEH — Tribuna Campeche (@tribunacampeche) May 18, 2020