Необычный кот с четырьмя ушами стал звездой и обрел новый дом

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram начали набирать популярность снимки интересного кота, который очаровал многих юзеров своей красотой и уникальностью.

Юзеры с удовольствием принялись рассматривать фотографии необычного кота-мутанта, которого природа наделила целыми четырьмя ушами. Пушистик по кличке Мидас вмиг привлек к себе внимание, ведь врожденная генетическая аномалия сделала его звездой соцсетей.

"Дополнительные" уши располагаются внутри основной пары. Также отмечается, что они функционируют, а значит необычный кот слышит гораздо лучше своих сородичей. Кот-мутант жил в приюте, однако после публикации его снимков в сети – дела пошли в гору.

Питомец не только приобрел популярность, но и обрел новый дом. Необычного кота забрала жительница Турции. Теперь звезда живет в доме, где есть еще одна кошка с собакой и продолжает появляться на фото в Instagram. На аккаунт животного уже подписана 21 тысяча человек. -0-