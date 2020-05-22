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22 мая 2020, 09:01

Необычный способ соблюдения дистанции в баре придумали в США – видео

Фото 1zoom
Фото 1zoom

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из американских баров решили с творчеством подойти к безопасности и придумали интересный способ соблюдения дистанции. Об этом сообщает Fox 5.

В сети разместили кадры из бара, которые позабавили пользователей. Посетителям заведения в Мэриленде предлагают общаться с друзьями или выпить внутри гигантских круглых столов на колесах с резиновым обрамлением.

Владельцы бара уверены, что такой способ поможет сохранить между посетителями безопасную дистанцию в два метра, чтобы не допустить распространения коронавируса. В сети похвалили оригинальный подход сотрудников бара, а видео уже посмотрели огромное число раз.-0-

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