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22 апреля 2021, 16:26

Неоднозначное платье Ольги Бузовой посчитали слишком коротким (Фото)

Ольга Бузова. Фото из Instagram
Ольга Бузова. Фото из Instagram

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась на престижную премию и выбрала наряд, который вызвал неоднозначную реакцию в сети. Кадром она поделилась в Instagram.

Знаменитость стала хедлайнером музыкального выступления, а для номера выбрала короткое платье. Ольга Бузова примерила впечатляющий бежевый наряд с декольте. Также платье певицы было украшено перьями, стразами и узорами, однако неоднозначную реакцию вызвала длина наряда.

Многие посчитали, что мини-платье Ольги Бузовой слишком короткое, а вот другие не смогли оторвать взгляд и принялись восхищаться образом звезды в комментариях. Всего за несколько часов пост собрал сотни тысяч лайков. -0-

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