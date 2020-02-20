Неудачник - это судьба! Парень попытался ограбить кафе, где ужинала пара полицейских - видео

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в городе Луисвилл американского штата Кентуки, сообщает телеканал NBC News.

Молодой человек решил ограбить одно из местных заведений фаст-фуда, однако все произошло как в кино. В тот день работники и посетители кафе мирно занимались своими делами, когда в помещение вошел мужчина в маске и черной байке с капюшоном. Он стал угрожать людям пистолетом и требовать деньги. У него могло бы все получиться, но, по всей видимости, неудачник - это его судьба.

Парень не учел, что 15 февраля детектив Чейз МакКеон и его жена офицер полиции Николь МакКеон захотят устроить свидание именно в этом месте. Невероятное стечение обстоятельств. Правоохранители отреагировали моментально и в тот же миг попытались задержать незадачливого грабителя. Он стал убегать, но не смог уйти далеко.

После выяснилось, что горе-преступником оказался местный житель Джастин Картер. Злоумышленник наверняка не ожидал, что его план по ограблению ресторана фаст-фуда пойдет совсем не так. Первое заседание суда по его делу состоялось 17 февраля.-0-