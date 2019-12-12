Невероятная прическа Светланы Ходченковой вызвала переполох в сети

Светлана Ходченкова. Фото из Instagram
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала новое видео и ошарашила пользователей Instagram.
Звезду редко увидишь с экстремальной стрижкой, но ее ролик на странице в Instagram вызвал фурор. В кадре над знаменитостью работает стилист, а потом Светлана Ходченкова показывает результат.
Объемные растрепанные волосы актрисы вызвали переполох и подписчики мигом отреагировали.
Забавный ролик собрал тысячи просмотров, а в комментариях юзеры Instagram придумали другой способ, как актрисе добиться такого результата: "Могу подсказать как сберечь время гримеров и свое. Просто сунь пальцы в розетку 380V", - написал один из подписчиков Светланы Ходченковой. -0-