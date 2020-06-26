Невероятная реакция водителя помогла спасти десятки пассажиров - видео

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молниеносная реакция мужчины и немного удачи помогли предотвратить столкновение.

Невероятными кадрами поделились на YouTube. Записи с камер видеонаблюдения были сделаны в автобусе, который следовал из муниципалитета Житауна в Бразилии. По пути автобус выехал на узкую горную дорогу с крутыми поворотами.

Только невероятная реакция водителя помогла предотвратить трагедию, когда показался автомобиль. Водитель легковушки не собирался сбрасывать скорость и выехал на встречную полосу. Шофер автобуса смог в последний момент вывернуть руль и уйти от лобового столкновения.

Мужчина из легковушки был пьян и спустя несколько минут врезался в другой автомобиль. Инцидент произошел в сентябре 2019 года, а кадры, с невероятной реакцией водителя автобуса, набрали популярность сейчас.-0-