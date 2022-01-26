Невероятная схватка белых медвежат восхитила пользователей Instagram (Видео)

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю небольшого городка на Ямале недавно удалось запечатлеть невероятную схватку белых медвежат. Кадры, опубликованные в Instagram, мигом привлекли внимание пользователей.

Мужчина из поселка Харасавэй вечером вышел на улицу и заметил двух медвежат. Малыши что-то не поделили и принялись выяснять отношения.

В какой-то момент медвежата начали раздавать друг другу оплеухи. Лапы поднимались в воздух и вновь опускались. Схватка получилась по-настоящему эпичной и восхитила многих юзеров. За кроткое время видео собрало огромное число просмотров.-0-

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